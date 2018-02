Deel dit artikel:











Alle uitslagen zondagamateurs (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Veel afgelastingen in het noordelijke amateurvoetbal vandaag, maar de clubs die verplicht moeten uitwijken naar hun kunstgrasveld kwamen gewoon in actie. De KNVB besloot, ondanks de scheefgroei in diverse competities, geen algehele afgelasting door te voeren.

Bekijk hier: De uitzending van Onze Club



Hieronder de uitslagen van wedstrijden in klasses met een of meer Drentse clubs.



Hoofdklasse A

Achilles 1894 - DHC afg

Alphense Boys - RKHVV 1-1

De Bataven - Leonidas afg

Hollandia - SDO afg

MSC - Purmersteijn afg

RKAVV - SJC 1-2

Silvolde - Heerenveen afg

Sneek Wit Zwart - Jong Achilles '29 3-0



1e klasse F

Alcides - Bergum 3-0

FC Assen - GRC Groningen 1-1

Emmen - Nieuw Buinen 2-1

LAC Frisia 1883 - FVC 4-0

Hoogeveen - SVBO 1-1

Rolder Boys - Noordster 2-4

WVV - GAVC 6-0



2e klasse K

Amicitia VMC - LSC 1890 3-9

Asser Boys - Stadspark afg

Forward GSAVV - MKV '29 1-0

GOMOS - Peize afg

Hoogezand - DTD 1-3

Oerterp - Sint Annaparochie afg

Roden - GVAV-Rapiditas afg



2e klasse L

Emmeloord - Beilen 1-5

Erica - Raptim 1-2

Germanicus - Olyphia afg

Heerde - Zuidwolde 3-0

Lemelerveld - Ruinerwold 4-1

Valthermond - Dedemsvaart afg

VKW - Stadskanaal afg



3e klasse A

LVV Friesland - Helpman 0-3

Groninger Boys - Lewenborg 1-1

Nicator - Drachten afg

Nieuw Roden - Geel Wit afg

Trynwâlden - Bolsward 2-3

Warga - Franeker afg



3e klasse B

Annen - Kwiek 2-0

ASVB - Zuidlaren afg

HSC - Veendam 1894 afg

LEO - Actief 1-0

Siddeburen - VAKO afg

SVZ - Muntendam afg

ZNC - Wildervank afg



3e klasse C

Dalen - HODO afg

FC Ter Apel'96 - USV 4-1

Musselkanaal - Sleen afg

SVV'04 - OVC'21 afg

CEC - Gieten afg

Twedo - Weerdinge afg

EMMS - Dalfsen 1-1



3e klasse D

DIO Oosterwolde - Lemmer afg

Havelte - Gorredijk afg

Jubbega - Dwingeloo afg

Mildam - Akkrum afg

Oldemarkt - Renado afg

Trinitas - Wijster afg

UDIROS - Steenwijker Boys 2-4



4e klasse B

Donkerbroek - Haren afg

Stânfries - De Wilper Boys afg

Surhuisterveen - Gruno 2-3

SVMH - Haulerwijk afg

TLC - Smilde '94 afg

VVK - Bakkeveen 1-1



4e klasse C

Gieterveen - Engelbert afg

Heiligerlee - Alteveer afg

Pekelder Boys - FVV afg

PJC - BATO afg

Westerwolde - Bellingwolde 1-4

Harkstede - MOVV afg

Sellingen - SPW afg



4e klasse D

DVC '59 - Titan afg

Schoonebeek - EHS '85 afg

Valther Boys - HOC afg

Weiteveense Boys - Protos afg

Zwartemeerse Boys - Bargeres afg



4e klasse E

De Blesse - Old Forward afg

Pesse - Balkbrug afg

Ruinen - RKO afg

Steenwijk - Oldeholtpade afg

Steenwijkerwold - Kraggenburg afg

VENO - Oranje Zwart afg

Wacker - BEW afg



5e klasse A

DOS '63 - Giethoorn afg

Kuinre - DVSV afg

Scheerwolde - Blankenham afg

Uffelte - IJhorst afg

Vilsteren - Ulu Spor 0-8

Wapserveen - Willemsoord afg



5e klasse C

VV Zandhuizen - Makkinga afg

HHCombi - Oosterstreek afg

Houtigehage - Hoogersmilde afg

ODV - Sport Vereent afg

VWC - Diever/Wapse afg



5e klasse D

Eenrum - Kloosterburen afg

Eext - Tynaarlo afg

Froombosch - Warffum afg

Groen Geel - Amboina afg

Yde de Punt - Zevenhuizen afg



5e klasse E

Bareveld - Nieuweschans afg

Drieborg - Meeden afg

DWZ - BNC afg

THOS - Oldambtster Boys afg

Veelerveen - Wedde afg

WEO - Farmsum afg



5e klasse F

Buinen - Zandpol afg

EEC - GKC afg

Gasselternijveen - Buinerveen afg

SVBC - Sportclub Roswinkel afg

De Treffer '16 - KSC afg

