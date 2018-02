Koploper Hoogeveen lijdt zonder Marco Hartman duur puntenverlies

VOETBAL - Hoogeveen leed tegen SVBO duur puntenverlies. Zonder topscorer Marco Hartman speelde het met 1-1 gelijk.

Hartman had een wintersportvakantie met vrienden geboekt en legde een verzoek van trainer Nico Haak om twee dagen later weg te gaan naast zich neer.Wie te laat op sportpark Bentinckspark arriveerde miste de openingstreffer van Hoogeveen. Shakki Mohamed profiteerde optimaal van een fout van Davy Wessels.In een leuke openingsfase kreeg ook SVBO kansen. Hoogeveen doelman Nick Borgman reageerde attent op een kokpbal van Twan Waidijk.Halverwege de eerste helft werd de wedstrijd minder boeiend en maakten beide ploegen veel fouten. De 1-0 ruststand was dan ook logisch.In het begin van de tweede helft kreeg de thuisploeg drie goede kansen, maar doelman Lennon Ebeltjes en de paal stonden een treffer in de weg.In de 57ste minuut kreeg Hoogeveen de deksel op de neus. Andy Kreeft beoordeelde een voorzet van Quentin Brands verkeerd, waarna Dylan Wessels koelbloedig de 1-1 binnenschoot.In het vervolg van de wedstrijd kreeg de thuisclub voldoende kansen op de winst, maar het scorend vermogen van Hartman werd node gemist.