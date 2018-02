Gehavend Nieuw Buinen verdient meer dan nederlaag bij Emmen

VOETBAL - Emmen is door de 2-1 zege op Nieuw Buinen weer een beetje terug in de titelstrijd van de 1e klasse F. De ploeg van trainer Hendrik Oosting staat door het puntenverlies van Hoogeveen op eigen veld tegen SVBO vijf punten achter de koploper.

Emmen startte sterk in het stadion van buurman FC Emmen en binnen een kwartier stond het al 2-0. Jordy Gierveld met een fraai afstandschot en Sem Nijkamp, die succesvol was vanaf 11 meter, waren de doelpuntenmakers. Die strafschop was een cadeautje of misschien wel een goedmakertje, want kort daarvoor maakte Samad Faraouni honderd procent hands op de doellijn.Nieuw Buinen kwam via Robert Hamming op 2-1, maar kort daarna kreeg Emmen een unieke kans om de marge weer naar twee te brengen. Een overteding van Nick Berends op de razendsnelle Raphael Ngendakumana betekende de tweede strafschop voor de thuisclub, maar die werd gemist door Nijkamp of eigenlijk gekeerd door Nieuw Buinen-doelman Brian de Jonge.In de tweede helft vergat Emmen te voetballen en knokte Nieuw Buinen, dat liefst zes spelers miste, zich helemaal in de wedstrijd. Kansen kwamen er ook voor de oranjehemden, maar tot tweemaal toe kreeg centrumspits Ezra Abbas de bal niet tegen de touwen.Door de nederlaag staat Nieuw Buinen onder de streep in de 1e klasse F en is het ontzettend spannend onderin. FC Assen heet 13 uit 16, Nieuw Buinen 13 uit 15 en daarboven heeft Rolder Boys 14 uit 16 en LAC Frisia 14 uit 15.