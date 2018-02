Deel dit artikel:











Rolder Boys kegelt SGO uit Onze Club Junior Cup De duim mag omhoog bij Rolder Boys na de eerste zege in de Onze Club Junior Cup

VOETBAL - De eerste afvaller in de strijd om de eerste Onze Club Junior Cup is bekend. Voor SGO zit het toernooi er na twee nederlagen op. Na het verlies in de eerste wedstrijd tegen CEC bleek ook Rolder Boys te sterk voor het team dat werd gecoacht door FC Emmen-middenvelder Hilal Ben Moussa.

Bekijk hier: (met de samenvatting van Rolder Boys - SGO)



Rolder Boys, dat voor het eerst in actie kwam in Poule A, speelde uiterst effectief en won met 2-0 door treffers van Bas van der Veen en Rens Wiechers.



"Onze tactiek was heel simpel", aldus Keaan Struik van Rolder Boys "Zodra we de bal houden zouden we op doel schieten. Dat plannetje, bedacht door onze coach Youri Loen, verliep perfect. Hoever we gaan komen? We halen de finale."



Ben Moussa stopte zijn ploeg vol met opdrachten en dat bleek toch iets teveel van het goede, al nam SGO-speler Jelte Jagt het op voor zijn coach. "De tactiek klopte wel, we kregen ook voldoende mogelijkheden maar het zat gewoon niet mee. De volgende keer beter."



CEC en Rolder Boys delen koppositie

