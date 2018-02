Herman Scherpen blijft trainer bij Nieuw Buinen

VOETBAL - Herman Scherpen is ook volgend seizoen trainer van vv Nieuw Buinen. Dat zei de oefenmeester vanmiddag na het duel van de zondageersteklasser bij vv Emmen die met 2-1 verloren ging.

Scherpen is bezig aan zijn eerste seizoen bij Nieuw Buinen, een seizoen waarin het moeizaam gaat. De oranjehemden staan na 15 duels onder de degradatiestreep. "We moeten per week bekijken wat er in zit, maar ik hoop dat onze blessureboeg snel leger wordt. Op dit moment missen we zes spelers, die ook nog eens in de basis zouden staan als ze fit zijn."Nieuw Buinen is voor Scherpen zijn vijfde club als trainer. Hij was trainer van Raptim, SVBO, SVV'04 en de laatste twee seizoenen was hij, samen met Bas Bijen, verantwoordelijk voor de hoofdmacht van zondaghoofdklasser MSC.