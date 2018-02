Deel dit artikel:











Auto slaat over de kop bij Wachtum De bestuurder raakte gewond (foto: Persbureau Meter)

WACHTUM - Bij een eenzijdig ongeluk op de A37 ter hoogte van Wachtum is vanochtend een automobilist gewond geraakt.

De auto kwam na een inhaalactie in de middenberm terecht. De auto sloeg over de kop en kwam op de weg richting Holsloot tot stilstand. De man is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



De rijbaan richting knooppunt Holsloot bleef daardoor tot 08.00 uur dicht. Er ontstond een file van enkele kilometers.