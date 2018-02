Jasper Iwema met gebroken enkel onderweg naar huis

IJSSPEEDWAY - Niet een val, maar een afstapje werd Jasper Iwema dit weekend bijna fataal. Nog voor de eerste heat van de Europese Kampioenschappen brak de Drent ongelukkig zijn enkel, maar werd wel knap zesde.

Iwema zesde op EK IJsspeedway in Rusland

Iwema rijdt op dit moment terug naar Nederland, maar niet om naar het ziekenhuis te gaan, maar om een aantal zaken te regelen voor de vijfde en zesde ronde van het WK, die dit weekend in Berlijn wordt verreden."Ik was onderweg van de pits naar de baan. Daar is een houten plateau met een afstapje. Aan de zijkant zit een soort trapje, om niet uit te glijden. Toen ik voor de eerste heat met mijn motor naar beneden rolde, stond mijn rechtervoet naar beneden. Ik bleef met de neus van schoen haken en reed met de motor over mijn voet", laat de onfortuinlijke coureur vanuit Rusland weten.De Hooghaler reed 'gewoon' het EK en rijdt op dit moment terug naar Nederland. "Ik hoop dinsdagnacht weer in Nederland te zijn, moet dan nog een aantal zaken regelen en ga dan direct door naar Berlijn." Na Berlijn kijkt Iwema wat er aan zijn enkel moet gebeuren. "Mijn voet is goed ingetapet en ik heb gelukkig cruise-controle in mijn auto, dus rijden is geen probleem."