Vakantie doe-tip: Vogelvoederfles maken Vogelvoer maken (foto: Flickr/Dennis Licht)

Het is voorjaarsvakantie en daarom komt ROEG! elke dag met een doe-tip voor de kleine natuurliefhebber. Vandaag gaan we de vogels samen met het IVN een handje helpen tegen de kou.

Het is koud en dat zorgt er voor vogels voor dat ze het moeilijk hebben om hun lichaam warm te houden. Het vinden van eten helpt daarbij. Om de vogels een handje te helpen, kun je ze voedsel aanbieden. En dat doe je zo.



Wat heb je nodig?

- Een leeg flesje

- Touw

-Een lang takje of een pollepel

- Punaise

- Vogelvoer (voedertafelmix)

- Schaar

- Trechter



Heb je alles? Dan kunnen we aan de slag!



1. Schoonmaken

Haal het label van het flesje af. Heeft er iets anders dan water in je flesje gezeten? Maak hem dan goed schoon voordat je begint.



2. Gaatjes maken

De takjes of de pollepels gaan we over dwars door het flesje steken. Maak daarvoor eerst een gaatje in de fles met de punaise. Doe dit aan beide kanten van de fles. Maak daarna het gaatje groter met de schaar.



Ben je klaar met het maken van de gaatjes? Steek dan het takje of de pollepel erdoor.



3. Voergaatjes maken

We gaan nog meer gaatjes maken. Deze komen zo'n vier centimeter boven het gaatje dat je net hebt gemaakt voor het takje of de pollepel.



Maak het gaatje groter met de schaar. Ongeveer drie centimeter. Let er wel op dat het gaatje niet te groot wordt. Dan valt het voer er uit.



4. Vullen en ophangen

Maak net onder de hals van de fles twee gaatjes en doe daar het touw doorheen. Hiermee kun je hem straks ophangen.



Haal de dop van de fles en vul hem met behulp van de trechter met vogelvoer. Dop er weer op en klaar!