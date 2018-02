Deel dit artikel:











Stelling: Hou op met dat gezeur over de kou Het is koud buiten (foto: ANP/Remko de Waal)

ASSEN - Het is koud buiten, Siberisch koud. Of valt het eigenlijk allemaal wel mee? NOS-weerman Gerrit Hiemstra vindt in ieder geval dat we overdrijven.









Wat vindt u? Moeten we inderdaad ophouden met het gezeur over de kou?







Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat jouw reactie achter op



"Het wordt de komende dagen koud, maar niet extreem koud zoals een groot aantal artikelen ons wil laten geloven. Een warme trui lost het probleem wel op", zo laat hij weten op Twitter. Wat vindt u? Moeten we inderdaad ophouden met het gezeur over de kou? Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat jouw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Vrijdag was onze stelling: een schooldag missen om eerder op vakantie te gaan moet kunnen. Bijna 45 procent was het daarmee eens, 55 procent oneens. In totaal brachten 2.871 mensen hun stem uit.