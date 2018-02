Gouden Pijl dit jaar op zondag: een week na de Tour de France

WIELRENNEN - De 41ste editie van de Gouden Pijl wordt op zondag 5 augustus verreden. Daarmee komt een wens uit voor de organisatie, omdat het wielerspektakel in Emmen dan een week na de Tour de France plaatsvindt.

De Gouden Pijl werd traditioneel op de derde dinsdag na de Tour verreden. Afgelopen jaar was dat op 8 augustus, zestien dagen na de wielerronde in Frankrijk."Het is heel lastig om goede profrenners, zoals de truiwinnaars van de Tour, te krijgen. De kalender zit bomvol, maar een week na de Tour zitten de renners nog wat in de luwte", motiveert Roelie Lubbers van de organisatie de keuze voor zondag 5 augustus."Hoe dichter je bij de Tour zit, hoe meer het nog leeft bij het publiek. Iedereen is dan nog vol van het wielrennen. Als er grote namen komen uit de Tour, heeft dat ook wel invloed op het publiek denken we. En twee weken na de Tour dienen zich alweer grote rondes aan, zoals de Arctic Race in Noorwegen en de Binckbank Tour in België en Nederland. Ook gaan renners alweer richting de voorbereiding op de Vuelta", zegt Lubbers.De Gouden Pijl heeft na overeenstemming met de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU) en de gemeente Emmen gekozen voor een zondag. "Maar de KNWU geeft daarmee geen garantie af voor de komende jaren." Ook is afgesproken dat op dezelfde dag geen andere criteriums gereden mogen worden."We hebben al veel moeite moeten doen om de Gouden Pijl naar voren te halen. Iedereen zit op een vaste datum en men wil daar niet graag vanaf. De Ronde van Tiel zat op die zondag waar wij nu zitten, maar die gaat dit jaar niet door. Wij springen dus in dat gat. We hopen dat we daar voor de komende jaren wat meer vastigheid in krijgen", aldus Lubbers.Het wielerseizoen is net begonnen, dus Lubbers heeft nog geen renner gestrikt voor het wielercriterium. "Vaak komen de contacten los gedurende de Tour. En alle groter klassiekers moeten nog worden verreden. Dan pas kun je zien wie interessant is, wie publiekslieveling is. Het is in ieder geval belangrijk dat ze de Tour rijden. Hoe dan ook, het blijft altijd spannend en stressvol voor ons."Lubbers hoopt op grote namen en publiekslievelingen als Peter Sagan en Tom Dumoulin. Vorig jaar strikte de organisatie Bauke Mollema . De Groningse wielrenner won de jubileumeditie.De organisatie onderzoekt momenteel de mogelijkheden om er een groter evenement van te maken. "We willen meerdere disciplines aan de start, bijvoorbeeld ook mountainbikers. We mikken dus echt op een breder programma, een bike-event. Daar zal de komende maanden meer over bekend worden", besluit Lubbers.