Man die vriendin mishandelde en verkrachtte gaat in hoger beroep

EMMEN - De 33-jarige man uit Emmen die begin deze maand werd veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor extreem geweld tegen zijn ex-vriendin, gaat in hoger beroep.

De rechtbank vond bewezen dat de man de vrouw op 14 en 15 augustus vorig jaar heeft verkracht en meerdere keren zwaar heeft mishandeld. Ook bedreigde hij haar met de dood. Daarna sloot hij haar gewond op in zijn eigen huis en vertrok zelf naar zijn werk met haar telefoon en sleutels.De man bekende tijdens de rechtszaak wel dat hij agressief was geweest, maar zei dat de vrouw zelf ook agressief was en dat hij haar wilde kalmeren. Dat hij haar zou hebben verkracht, heeft de man altijd ontkend. Hij is het niet eens met de straf, daarom gaat hij volgens zijn advocaat Yvonne van Maarwijck in beroep. Meer wil ze er niet over zeggen.Het slachtoffer kon uiteindelijk door een raam uit het huis van de Emmenaar ontsnappen. Ze belde bij buren aan voor hulp. De vrouw verklaarde bij de politie dat haar ex-vriend ziekelijk jaloers was en helemaal over de rooie ging toen hij ontdekte dat zij was vreemdgegaan.Het Openbaar Ministerie had vier jaar cel tegen de Emmenaar geëist. Het OM ging uit van meerdere verkrachtingen. De straf van de rechtbank viel lager uit, omdat de rechters één verkrachting bewezen vonden.