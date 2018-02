Progressief Akkoord Coevorden wil af van stedenband met Brest in Wit-Rusland

COEVORDEN - Het Progressief Akkoord Coevorden (PAC) wil stoppen met de stedenband die Coevorden onderhoudt met Brest in Wit-Rusland. De partij vindt dat de stedenband niet past bij Coevorden, dat nu precies een jaar regenbooggemeente is.

Dat maakte het PAC duidelijk bij het bespreken van het internationale beleid van de gemeente Coevorden.Volgens PAC-raadslid Jerry Stoker worden de rechten van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders, de zogeheten LHBTI's, in Wit-Rusland niet gerespecteerd. "Dat staat op gespannen voet met Coevorden als regenbooggemeente. Wij zeggen daarom: stop met die stedenband."Precies een jaar geleden werd Coevorden regenbooggemeente, nadat de gemeenteraad unaniem een motie steunde van PAC, PvdA, D66 en CDA.Dat wil zeggen dat de gemeente actief wil bijdragen aan de acceptatie en veiligheid van LHBTI's. "Wij zijn er niet gerust op dat het gemeentebestuur de rechten van deze groep voldoende ter sprake heeft gebracht. Het lijkt vooral om economische belangen te gaan", aldus Stoker.Het college ziet vooralsnog geen reden om aan de stedenband te tornen, zo laat een woordvoerder weten. Brest is belangrijk voor Coevorden vanwege de internationale spoorverbinding. Coevorden heeft als één van de weinige Nederlandse overheden contact op hoog niveau bij de regering in Wit-Rusland. "We treden ook regelmatig als tussenpersoon op tussen Nederland en Wit-Rusland", aldus de woordvoerder.