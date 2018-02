Deel dit artikel:











'Drentse pluimveehouders moeten uitkijken voor vogelgriep' Kippenboeren moeten uitkijken voor vogelgriep (foto: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

ASSEN - Voorzitter Eric Hubers van de vakgroep pluimveehouderij van LTO roept Drentse boeren op om waakzaam te zijn voor vogelgriep.

In het Groningse Oldekerk brak gisteren vogelgriep uit bij een pluimveebedrijf. Daar worden vandaag 36.000 kippen geruimd om verspreiding van het besmettelijke virus te voorkomen. Ook geldt een vervoersverbod voor pluimveebedrijven binnen een straal van tien kilometer rondom het getroffen bedrijf.



Slachterij

Hubers denkt niet dat Drentse pluimveebedrijven veel last hebben van de maatregelen. "Wel is er een slachterij in het verboden gebied, mogelijk moeten Drentse boeren daardoor tijdelijk uitwijken naar een andere slachterij."



Oppassen

De LTO-bestuurder roept Drentse boeren vooral op om waakzaam te zijn. "Blijkbaar is het virus nog niet uitgeroeid. Het bedrijf waar nu vogelgriep is uitgebroken staat bekend als een heel hygiënisch bedrijf, dus het zou overal de kop op kunnen steken. Boeren moeten goed oppassen."