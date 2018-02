Deel dit artikel:











IJsbanen open, natuurijs blijft onbetrouwbaar De ijsbaan in Noordlaren is geopend (foto: RTV Drenthe)

NOORDLAREN - De ijsbaan in Noordlaren is vanochtend geopend voor liefhebbers. De hoop is dat er woensdag een marathon georganiseerd kan worden.





Naast Haaksbergen en Arnhem, die ook voor de eerste marathon op natuurijs gaan, is de zon ook een tegenstander van Noordlaren. De zon verstoort de ijsgroei. "We smeken om bewolking", aldus Reinier Schwietert van IJsvereniging De Hondsrug.



IJsbaan Odoorn

De ijsbaan in Odoorn gaat vanmiddag om één uur ook open voor schaatsliefhebbers. Een overzicht van de ijsbanen die geopend zijn in Drenthe vindt u



Meren en plassen

Schaatsen op meren en plassen zit er volgens de KNSB deze week niet in. "Door de harde wind gaan ze niet volledig bevriezen", zegt Rieks Poelman, voorzitter van de sectie Natuurijs van de schaatsbond. Het ijs blijft daardoor "absoluut onbetrouwbaar". Op het Paterswoldsemeer werden gisteren desondanks



