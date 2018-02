Drentse militairen knokken tegen de Siberische beer in Litouwen

HAVELTE - Het is 20 graden onder nul en er ligt een dik pak sneeuw. Welkom in het oefengebied van zo'n 250 militairen uit Havelte in Litouwen.

De Siberische beer, ijskoude lucht uit het oosten, houdt niet alleen Nederland in zijn greep, ook de militairen op het platteland van Litouwen krijgen ermee te maken. 44 Pantser infanteriebataljon was afgelopen week druk met de militaire oefening Scorpion Strike. De mannen en vrouwen oefenden in kleine groepjes hinderlagen, verkenningen en andere tactische opdrachten.De kleine dorpjes in de omgeving van Palomene, zo'n 60 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Vilnius, vormen het decor van de oefening. In de velden en tussen de huizen doken de Nederlandse militairen op, te voet of met zware pantserwagens. De oefeningen worden bewust tussen de bevolking gehouden."De Litouwers hebben ons gevraagd om hier te zijn en op deze manier kunnen we hen laten zien dat de NAVO solidair is met Litouwen,” zegt kapitein Wolf, commandant van de Nederlandse compagnie. De mannen en vrouwen uit Havelte zijn sinds anderhalve maand Litouwen. In juli 2016 besloot de NAVO extra militairen naar de oostgrens te sturen, omdat verschillende landen zich bedreigd voelden door Rusland.