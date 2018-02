Deze Drentse bedrijven gebruiken het meeste Groningse gas

ASSEN - Onderzoeksplatform Follow the Money heeft achterhaald welke bedrijven in Drenthe grootverbruiker van Gronings gas zijn.

Het overgrote deel van het Groningse gas wordt volgens Follow the Money buiten de drie noordelijke provincie verbruikt. Van de in totaal tweehonderd grootverbruikers in Nederland komen zes bedrijven uit Drenthe: Avebe Ba in Gasselternijveen, Frieslandcampina Domo in Beilen, Doc Kaas B.V. in Hoogeveen, Solidus Solutions Bv in Coevorden, Aliancys Bv in Schoonebeek en Emmtec Service Bv in Emmen.De grootverbruikers kregen vorige maand van minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) een brief met daarin de oproep om zo snel mogelijk in 'gesprek te gaan' over het verminderen van gasgebruik en daarin 'een constructieve houding' aan te nemen.Volgens het onderzoeksplatform gebruiken de ruim tweehonderd bedrijven gezamenlijk zo'n 5,5 miljard kubieke meter Gronings aardgas per jaar. Dat is ongeveer een kwart van de 21,6 miljard kubieke meter die de NAM per jaar oppompt. In totaal staat ruim 83 procent van de grootgebruikers van Gronings aardgas buiten de drie noordelijke provincies Drenthe, Groningen en Friesland.