Het nieuws in een minuut: 26 februari Tips om bevriezing van de buitenkraan te voorkomen (foto: RTV Drenthe)

In het nieuws in een minuut van 26 februari: de gemeente Noordenveld schaft de traditionele losse verkiezingsposters af. De Waterleidingsmaatschappij Drenthe geeft tips om bevriezing van leidingen te voorkomen en Scapino in Assen koopt dertigduizend extra schaatsen in vanwege de oplopende schaatskoorts.