Vijf tips om te voorkomen dat je waterleidingen bevriezen Voorkom bevriezing van waterleidingen (foto: RTV Drenthe/Chiel van Veen)

ASSEN - IJskoude nachten en temperaturen onder nul overdag. Deze week kan het tot negen graden gaan vriezen. Bevriezing van de waterleidingen ligt dan op de loer. Bij de Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) weten ze hoe je dat kunt voorkomen.

Vooral de leidingen in huis lopen gevaar, zegt Annemoreen Ooms van de WMD. "De leidingen buiten liggen op een meter diepte en die bevriezen niet zo snel. Het water stroomt daar voortdurend op weg naar huizen toe. Maar door tocht kunnen watermeters makkelijk bevriezen. Water komt altijd via een watermeter een huis binnen, dus als die bevroren is komt er geen water meer uit de kraan. Je kunt het toilet niet meer doorspoelen en geen wasje meer draaien."



1. Controleer de hoofdkraan

Belangrijk is om te controleren of de hoofdkraan goed werkt. "Stel je voor dat er iets misgaat met de watermeter", zegt Ooms ."Bevroren water zet uit en dus gaat de watermeter kapot. Veel water kan dan wegstromen en dus is het handig om de hoofdkraan dicht te zetten, dan beperk je de overlast van waterschade. Ook leidingen kunnen knappen als het bevroren water uitzet."



2. Zorg voor zo min mogelijk tocht

Je moet er volgens Ooms voor zorgen dat het zo min mogelijk tocht in de ruimte waar de watermeter zit. "Uit voorzorg kun je de watermeter inpakken met isolatiemateriaal. Dat kan van alles zijn: handdoeken, een sjaal, een oude deken of noppenfolie. Als de gasmeter zich bij de watermeter bevindt, moet je alleen de watermeter of de leidingen isoleren. De hoofdkraan moet natuurlijk ook niet bevriezen."



3. Sluit de buitenkraan af

De buitenkraan moet je afsluiten en aftappen. "Dat geldt niet alleen voor de buitenkraan die je gebruikt voor het wassen de auto, maar ook de leidingen in de schuur en garage zijn niet goed beschermd tegen vorst", zegt Ooms. "Je moet zorgen dat er geen water meer in de leiding zit. De leiding moet je dus leeg laten lopen."



4. Laat de verwarming aan

Het is volgens Ooms ook verstandig om de verwarming altijd een beetje aan te laten staan. "Zo voorkom je dat de leidingen bevriezen. Alles blijft dan lekker op temperatuur."



5. Föhnen

De WMD heeft nog geen meldingen van bevroren leidingen gehad. Als je watermeter bevroren is, kun je met de WMD bellen. "Een van onze monteurs vervangt 'm dan. Als de leidingen bevroren zijn, controleer dan of ze geknapt zijn. Als ze niet gescheurd zijn kun je ze met een föhn proberen op te warmen. Als er wel een scheur in zit: direct de hoofdkraan dichtdraaien en een installateur of een loodgieter bellen. Daar komt de WMD niet voor."



Kosten

De kosten bij schade komen voor eigen rekening, zegt Ooms. "Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het vorstvrij houden van de watermeter en de binnenleidingen. Een watermeter kost al gauw boven de 100 euro. Mogelijke waterschade moet een verzekeraar betalen, mits dat gedekt is. Niet alle inboedelverzekeringen dekken mogelijke schade, dus het is verstandig om te kijken of dat het geval is. Maar het allerbeste is om voorkomen dat de boel bevriest", aldus Ooms.