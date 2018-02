Deel dit artikel:











Hurry-Up in beker naar Tachos of BEVO Hurry-Up speelt in kwartfinale uit tegen Tachos of BEVO

HANDBAL - Hurry-Up weet waar het aan toe is in de jacht op een hoofdprijs dit seizoen. De formatie uit Zwartemeer is in de kwartfinale van de landelijke beker gekoppeld aan Tachos of BEVO.

Die twee ploegen staan aanstaande woensdag tegenover elkaar in Waalwijk.



De winnaar van dat duel heeft tegen Hurry-Up het thuisvoordeel.



De kwartfinalewedstrijden worden in de midweek tussen 20, 21 en 22 maart afgewerkt. Op Hemelvaartsdag staat, traditiegetrouw, de bekerfinale op de agenda.



Complete loting kwartfinale beker:

Aalsmeer 3 – LIONS

Tachos/Bevo – Hurry-Up

Aalsmeer 1 – Volendam

Hellas – BFC