Winkels kopen massaal schaatsen in

ASSEN - Kinderschaatsen, noren, klapnoren of ijshockeyschaatsen. Ze gaan met deze kou als warme broodjes over de toonbank. Winkels doen er alles aan om de voorraad op peil te houden.

"Wij hebben in totaal dertigduizend schaatsen bijgekocht. Die schaatsen zijn vorige week binnengekomen en hebben we zaterdag nog weer uitgereden naar onze filialen in het hele land", zegt logistiek manager Marcel Hulzenga van Scapino.Winkels die nu nog in actie moeten komen zijn eigenlijk al te laat. Als het echt schaatsweer wordt, worden er vele duizenden schaatsen per week verkocht in Nederland. "Gezien de langere vorstperiode is ook besloten om bij te kopen. En dan is het alle hens aan dek. Schouders er onder en dan met zijn alleen knallen!", zegt Hulzenga.De meeste ijsbanen in Drenthe zijn nog gesloten, maar de verwachting is dat er vanaf woensdag geschaatst kan worden. Noordlaren hoopt woensdag een marathon te organiseren.