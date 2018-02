Minderjarige verdachten van straatroven Assen langer vast

ASSEN - Twee jongens van 14 en 17 jaar uit Assen, die verdacht worden van betrokkenheid bij straatroven, blijven langer vastzitten.

Hun voorarrest is met veertien dagen verlengd, meldt het Openbaar Ministerie. De jongens werden vorige week aangehouden , net als twee andere jongens 14 en 15 jaar. Ook die twee zitten nog vast.De vier worden verdacht van straatroven en overvallen in Assen. Ze zouden twee jongens aan de Laak hebben bedreigd en gedwongen hebben om hun pinpas en telefoon af te staan. Een dag later overkwam andere minderjarigen hetzelfde.Op 20 februari werd een medewerkster van een videotheek aan de Troelstralaan geslagen en overvallen. Een pizzabezorgster overkwam hetzelfde. Ook zij werd overvallen, nadat ze bedreigd werd met een mes.De politie onderzoekt of er een verband is tussen de straatroven en de overvallen.