Automobilist gewond bij ongeluk in Ruinen De bestuurder raakte gewond (foto: Persbureau Meter)

RUINEN - Op de Gijsselterweg in Ruinen is vanmiddag een automobilist van de weg geraakt en in een heg tot stilstand gekomen. De bestuurder raakte hierbij gewond.

Het is nog niet bekend wat de oorzaak van het ongeluk is. De auto moest vanwege de schade worden weggesleept door een berger.