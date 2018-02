Deel dit artikel:











Auto belandt in kanaal in Veenoord De auto kwam in het kanaal terecht (foto: Persbureau Meter)

VEENOORD - Aan de Van Goghstraat in Veenoord is vanmiddag een auto van de weg geraakt en in het kanaal terechtgekomen.

De bestuurster kon zelf uit de auto komen en raakte verder niet gewond. De auto zonk naar de bodem. Het kan nog enige tijd duren voordat de auto geborgen wordt.