Vliegveld Eelde en Nordica in gesprek over geannuleerde vluchten naar Kopenhagen

EELDE - Groningen Airport Eelde en vliegmaatschappij Nordica zijn in gesprek met elkaar over de geannuleerde vluchten tussen Eelde en Kopenhagen van de afgelopen tijd.

Sinds december zijn zeker twaalf vluchten geannuleerd. Volgens RTV Noord had het merendeel van de annuleringen te maken met personele of technische problemen bij de Britse vliegmaatschappij BMI Regional. Die levert de crew en de toestellen aan Nordica."Als luchthaven nemen wij geen dienst af bij BMI Regional. Wij vliegen zelf niet, maar vliegtuigen kunnen hier landen", zegt Bowy Odink van Groningen Airport Eelde tegen de omroep. "Toch weten passagiers ons altijd te vinden als vliegtuigen niet gaan. Wij zijn daarom nauw in overleg met Nordica met de vraag hoe dit opgelost kan worden."Over een maand wordt er ook naar München en Brussel gevlogen. Dan wordt er ook een toestel van Nordica op Eelde gestald en is er lokaal personeel aanwezig. "Dan kan Nordica sneller ingrijpen en kunnen we sneller schakelen bij eventuele problemen", aldus Odink.