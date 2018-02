Deel dit artikel:











Werkgroep om voedselbossen van de grond te laten komen Bij een voedselbos worden uitsluitend eetbare gewassen gepland (foto:Pixabay)

ASSEN - De populariteit van voedselbossen neemt steeds meer toe. Om die reden begint de Noordelijke Natuur- en Milieufederatie een werkgroep, om zo mensen bij elkaar te brengen die er een willen aanleggen.

Een voedselbos is een gecreëerde plantengemeenschap, met veel bomen, planten en struiken waar voedsel uit groeit. Het is zelfvoorzienend en klimaatbestendig en voor iedereen beschikbaar. "Er worden uitsluitend eetbare gewassen geplant", zegt Akeliene Postema van de Noordelijke Natuur- en Milieufederaties. "Het is een systeem waarbij je eerst hoge bomen plant, en zo naar beneden werkt. Hierdoor krijg je verschillende lagen waar je later van kan oogsten."



Kinderschoenen

Postema wil graag mensen enthousiast maken voor de voedselbossen. Het initiatief staat nog in de kinderschoenen. Toch wordt hier en daar een start gemaakt. "In Drenthe bijvoorbeeld bij kwekerij Arborealis en in Groningen bij de tuinvereniging bij het Stadspark."



Het doel is vervolgens om mensen die ervaring hebben met de voedselbossen met elkaar in contact te laten komen. "Op deze manier kunnen zij kennis met elkaar delen."



Om die reden wil de milieufederatie een startbijeenkomst organiseren. "Vervolgens komen er nog vijf bijeenkomsten voor een kleiner groepje mensen dat serieuze plannen heeft met de voedselbossen."