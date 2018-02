Deel dit artikel:











Spandoeken en posters: de politieke campagnes zijn begonnen Het spandoek aan de uitkijktoren in De Onlanden (foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe) De spandoeken werden na tien minuten weer weggehaald (foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe)

VRIES/NORG - De campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn losgebarsten en de verkiezingsposters hangen weer. Maar, mag dat wel overal?

Geschreven door Marjolein Knol

Driekwart jaar geleden regelde politieke partij Leefbaar Tynaarlo al dat er spandoeken op stukken weiland van verschillende eigenaren geplaatst mochten worden. "Zoiets moet je een beetje handig aanpakken", zegt fractievoorzitter Casper Kloos.



Wildgroei

De gemeente Tynaarlo besloot vorig jaar dat borden niet in de openbare ruimte geplaatst mogen worden om een wildgroei aan posters en spandoeken te voorkomen. Wel mogen ze op privéterrein staan en mag extra reclameruimte worden ingehuurd.



Daar maakt Leefbaar Tynaarlo - naast spandoeken op privéterrein - slim gebruik van. Vijftien van de 45 reclameborden huurt de partij in tijdens de laatste week voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat dus om een derde van de reclameborden in de gemeente.



Geen verkiezingsposters

Waar de gemeente Tynaarlo door alle politieke uitingen kleurt als een regenboog, blijven de weilanden in sommige andere gemeenten opvallend leeg. In de gemeente Noordenveld is zelfs het plakken van posters op speciale verkiezingsborden in de ban gedaan.



"Het zag er niet uit", zegt raadslid Pierre Baas van Lijst Groen Noordenveld. Elke gemeente heeft speciale borden waar elke politieke partij normaal haar eigen poster op kan plakken. Baas: "Maar de borden waren dan niet helemaal vol, waardoor er allerlei andere posters bij werden geplakt."



En dus bedacht het raadslid grote spandoeken in plaats van de posters. Baas: "Dit is een stuk netter. Het kost ons minder tijd en het staat ook beter."



Spandoek van 22 meter lang

Maar ja, wat moet je in de gemeente Noordenveld dan doen om op te vallen? Want spandoeken op weilanden plaatsen is in deze gemeente ook ongebruikelijk. PvdA en GroenLinks weten het wel: ludieke acties. Zij hingen een groot spandoek aan de uitkijktoren in De Onlanden. En na tien minuten ruimden ze het doek weer keurig op.