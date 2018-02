Deel dit artikel:











Zwembad Veenhuizen wordt helemaal rookvrij Vanaf mei zie je geen sigaretten meer bij het zwembad (foto: ANP XTRA / Roos Koole)

VEENHUIZEN - Bij het openluchtzwembad in Veenhuizen mag vanaf mei niet meer gerookt worden. "En dat geldt ook voor de zonneweide", zegt Freddie van der Beek van het zwembad. "Zodra je bij ons binnen de hekken komt, is alles rookvrij."

Een campagne van het Longfonds om een rookvrije generatie te krijgen was de inspiratiebron hiervoor. "Om je heen zie je steeds meer plekken die rookvrij worden, zoals schoolpleinen. Toen dachten we: laten we een trendsetter zijn en het hele terrein rookvrij maken", aldus Van der Beek.



Er wordt namelijk veel gerookt. Te veel, vindt Van der Beek. "Ook veel door ouders, die dan op hun kind wachten dat zwemles heeft. Dan wordt nogal wat weggepaft hoor."



'Je laat een gezonde leefstijl zien'

Het zwembad in Veenhuizen wil hiermee een voorbeeld stellen. "Met zwemmen laat je een gezonde leefstijl zien. Als je kinderen een goed voorbeeld wilt geven, past dit er goed bij. We moeten er gewoon vanaf."



Niet al het ongezonde wordt verbannen. Zo zijn zakjes chips bijvoorbeeld nog wel te koop. "Je kunt natuurlijk niet alles gaan verbieden. Dan kun je zelfs van koffie zeggen dat het ook niet gezond is. Maar fruit verkopen zou wel een idee zijn. Daar kunnen we zeker over nadenken."