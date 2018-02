Glasvezel in buitengebieden Hoogeveen weer stap dichterbij

HOOGEVEEN - De komst van glasvezel in de buitengebieden van Hoogeveen is weer een stapje dichterbij.

Vandaag ondertekenden wethouder Jan Steenbergen en directeur Eddy Veenstra van RE-NET (onderdeel van Rendo) een zogeheten glasvezelconvenant.Eind volgende maand gaat de eerste schop in de grond voor de aanleg van de snelle glasvezelverbinding in de dorpen Pesse, Stuifzand en Fluitenberg. Vrijwilligers en het bewonersinitiatief Zaanddörpen op Glas hebben de afgelopen maanden alles op alles gezet om het benodigde aantal huishoudens over de streep te halen.Uiteindelijk heeft 51 procent van de inwoners een glasvezelabonnementen afgesloten, en dat was net genoeg om de aanleg door te laten gaan. Rondom de veendorpen in de buitengebieden van Hoogeveen wordt binnenkort begonnen met een zogeheten vraagbundeling , zoals in de zanddorpen is gebeurd.