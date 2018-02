'Wees voorzichtig als je het ijs opgaat'

EMMEN - De eerste schaatsers zijn alweer gezien in de provincie, terwijl het ijs op veel plekken maar net dik genoeg is. Het is dus oppassen geblazen. De Veiligheidsregio Drenthe waarschuwt om niet onvoorbereid het ijs op te gaan.

Op de website van de KNSB staan twintig tips die je kunnen helpen om veilig het ijs op te gaan, laat de Veiligheidsregio Drenthe weten. De belangrijkste is misschien wel: ga nooit alleen het ijs op. "Als je met meerdere personen bent, is er altijd iemand die je kan helpen", zegt Nico Slip van de brandweer in Emmen.Op een bevroren bosplas in Emmen schaatsen een stuk of tien kinderen en volwassen, maar de kwaliteit van het ijs laat nogal te wensen over. "Hier aan de kant ligt helemaal nog geen ijs", zegt Slip enigszins bezorgd. Slip is duikcoördinator en weet veel over het redden van mensen die door het ijs gezakt zijn.De brandweer heeft in Drenthe twee wagens met duikers paraat staan, in Assen en Emmen. "Als het dan toch misgaat, bel dan 112", is het advies van Slip. De zogenoemde waterongevallenwagens hebben alles bij zich om mensen van het ijs te halen, zoals een reddingsvlot dat een beetje op een surfplank lijkt. "Hiermee verdeel je je gewicht beter over het ijs, zodat je er minder snel doorheen zakt en juist snel bij het slachtoffer kunt komen", vertelt Slip.Voorkomen is beter dan gered worden door de brandweer, dus wees gewaarschuwd als je toch het ijs opgaat. De KNSB verwacht dat deze week niet veilig geschaatst kan worden op meren en plassen. "Door de harde wind gaan ze niet volledig bevriezen", zegt Rieks Poelman, voorzitter van de sectie natuurijs van de schaatsbond. Het ijs blijft daardoor 'absoluut onbetrouwbaar'.Schaatsliefhebbers kunnen de komende dagen op genoeg plekken het ijs op, zegt Poelman. "Veel opgespoten baantjes zijn nu al open. Vanaf morgen of woensdag volgen ook de ondergelopen weilanden. Zeker in het Noorden kunnen we dan wel een dag of zes schaatsen."