'Marcel Hoogerbrugge moet zijn moordenaar hebben gekend'

HOOGEVEEN - De 49-jarige Marcel Hoogerbrugge uit Hoogeveen kende zijn moordenaar. Dat denkt de politie.

Na ruim twee maanden onderzoek weet de politie nog altijd niet wie verantwoordelijk is voor de gewelddadige dood van Hoogerbrugge. "Maar inmiddels lijkt één ding duidelijk: Marcel moet zijn moordenaar hebben gekend", schrijft de politie Hoogeveen op Facebook.Morgenavond besteedt het televisieprogramma Opsporing Verzocht opnieuw aandacht aan de moordzaak. De politie zit namelijk nog altijd met veel vragen. Zo is er veel onduidelijkheid over de achtergrond van Hoogerbrugge. De 49-jarige man is een Bosnië-veteraan en leidde sinds zijn vertrek bij Defensie in 2004 een teruggetrokken leven. Hoogerbrugge had geen werk, leefde van een uitkering en had nauwelijks sociale contacten.Op 20 december werd hij dood gevonden in zijn huis aan de Dr. Anton Philipstraat in Hoogeveen. Al gauw bleek dat Hoogerbrugge met geweld om het leven was gebracht. Volgens de politie leek het er niet op dat er was ingebroken in het huis. Dat zou kunnen betekenen dat Hoogerbrugge zijn moordenaar zelf binnenliet, of dat iemand de sleutel van het pand had.