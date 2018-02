Deel dit artikel:











'Hopelijk kan woensdag of donderdag geschaatst worden in Veenoord' De schaatsbaan in Veenoord (foto: Janet Oortwijn / RTV Drenthe)

VEENOORD - Bij IJsvereniging Veenoord/Nieuw Amsterdam zijn ze druk in de weer om de ijsbaan schaatsklaar te maken. Vanavond en vannacht wordt er waarschijnlijk gespoten.

"We hopen dat er woensdag of donderdag geschaatst kan worden", zegt Jan Baarslag van de ijsvereniging. Toch houdt hij een slag om de arm. "We moeten het van dag tot dag bekijken. Want vandaag was het bijvoorbeeld zonniger dan verwacht."



Noordlaren

Ook bij de ijsvereniging in Noordlaren hopen ze deze week de schaatsen onder te binden. Daar wordt hard gewerkt om de eerste marathon op natuurijs naar Noordlaren te halen. Maar ook in het dorp heerst onzekerheid.



In eerste instantie zou vanavond bekend worden of marathoncoördinator Willem Hut van de KNSB woensdag langskomt om het ijs te keuren. Maar door het lastig te voorspellen weer, komt dit wellicht te vroeg. Morgen moet hier meer duidelijkheid over komen, laat Reiner Schwietert van de ijsvereniging weten.