'De kans op een marathonvierdaagse is groot'

VEENOORD/NOORDLAREN - De KNSB heeft goede hoop dat woensdag de eerste marathon op natuurijs wordt verreden. Maar de kans dat Veenoord of Noordlaren de primeur krijgt, is ietsje kleiner. "Alle vier de banen zijn goed op weg, maar Haaksbergen en Arnhem hebben een lichte voorsprong op de concurrentie", zegt Willem Hut van de schaatsbond.

Hut denkt overigens dat er meer in zit dan slechts één marathon. "Zoals het er nu uitziet, is de kans ook groot dat we eindelijk weer een vierdaagse kunnen houden." De marathoncoördinator van de KNSB gaat waarschijnlijk morgenochtend het ijs keuren, maar vooralsnog nog niet in Veenoord en Noordlaren.Als het ijs minimaal drie centimeter dik is, kan woensdag de eerste marathon op natuurijs van dit jaar worden gehouden. De laatste weken gooide de zon steeds roet in het eten. De felle zon voorkomt tot nu toe dat het ijs overal sterk genoeg is. "Veenoord heeft daar het meest last van", zegt Hut.De vorige marathon op natuurijs was op 18 januari 2017 in Noordlaren. Voor de laatste vierdaagse moeten we wat verder terug in de tijd. In december 2010 werd er geschaatst in Noordlaren, Veenoord, Haaksbergen en tenslotte Gramsbergen.