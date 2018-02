Deel dit artikel:











Marathonschaatsers zitten nog vast in Zweden Elma de Vries won het natuurijsklassement maar is gestrand in Zweden. (foto: screenshot NOS)

MARATHOSCHAATSEN - Terwijl in Nederland volop gespeculeerd wordt over de eerste marathon op natuurijs, zit een groot deel van het marathonpeloton nog vast in Zweden. Door hevige sneeuwval is er een chaos ontstaan in het vliegverkeer, meldt Schaatsen.nl.

Geschreven door Karin Mulder

De marathonschaatsers waren in Zweden voor de drie laatste wedstrijden van het natuurijsklassement van dit seizoen. Het was een slijtageslag met temperaturen van twintig graden onder nul. De schaatsers willen daarom graag naar huis.



De ploeg van Frank Vreugdenhil uit Eldersloo, AB Vakwerk, is gestrand op luchthaven Arlanda bij Stockholm. "Morgen gaan we het weer proberen om naar Amsterdam te komen", laat de Drentse winnaar van de laatste wedstrijd in Zweden weten.



Hetzelfde geldt voor Ingmar Berga uit Hoogeveen. Ook zijn ploeg, Okay Fashion & Jeans/ Interfarms, zit nog steeds in Stockholm. Hij baalt van de situatie: "Man, man wat een dag." Verder zitten ook de dames van Palet Schilderwerken van Elma de Vries uit Meppel vast in Stockholm. De Vries won het natuurijsklassement bij de vrouwen.



Kopenhagen

De ploeg van Daniëlle Bekkering, Speelman en Haak, is gestrand in Kopenhagen. Zij kozen een andere route, maar ook zij kunnen vandaag niet meer naar huis.