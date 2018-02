Deel dit artikel:











Stier verdwenen: kleindochter zoekt schilderij van RJ Bekkering uit Eelde Roel Bekkering schilderde graag landschappen en boerderijen (foto: Diana Huls)

EELDE - Ernestien Honning uit Utrecht zoekt een stier. Geen levende, maar een stier die rond 1970 werd geschilderd door haar opa Roel Bekkering uit Eelde. Het schilderij ontbreekt op een overzichtstentoonstelling van het werk van de schilderende boer dat momenteel wordt geëxposeerd.

"Mijn opa schilderde vooral boerderijen, schuren en landschappen. Maar hij maakte ook enkele schilderijen van vee, zoals van een van zijn stieren", weet Honning. "Dit schilderij werd in 1970 verkocht en daar baalde mijn opa van. Ik ben heel nieuwsgierig hoe het eruit ziet."



Boer en schilder

Roel Bekkering was een boerenzoon. Op jonge leeftijd mocht hij naar kunstacademie Minerva, waar hij leerde schilderen. Vooral in de zomer en winter was hij hier druk mee, naast zijn werk als veehouder.



'Binnen no time verkocht'

In 1970 werd zijn werk tentoongesteld in De Kienstobbe in Laaghalerveen. "Daar hing de stier tussen het andere werk van mijn opa", vertelt kleindochter Honning. "Binnen no time was het verkocht. Mijn opa vond dat jammer. Die stier had hij niet meer en kon hij dus ook niet meer schilderen."



Honning ontdekte dit verhaal in een oud krantenartikel. "Opa heeft dit destijds aan een journalist verteld. Ik ben benieuwd wat hij allemaal heeft gemaakt en wil hem graag een keer terugzien."



Ken jij het schilderij?

De schilderijen van Roel Bekkering werden altijd ondertekend met de handtekening RJ Bekkering. Zijn kleindochter denkt dat het jaartal 1968, '69 of '70 op het schilderij vermeld staat.



Als je het schilderij kent of er eigenaar van bent, kun je contact opnemen met de RTV Drenthe. De expositie van het werk van Bekkering is komend weekend tussen 12.00 en 17.00 uur nog te zien in de Dorpskerk van Eelde en het naastgelegen 't Loughoes.