Olympische medailles leveren Nuis ruim 42.000 euro op

SCHAATSEN - Kjeld Nuis uit Emmen heeft met zijn twee gouden plakken op de Olympische Winterspelen in totaal 42.500 euro aan prijzengeld verdiend.

Nuis, winnaar van de 1.000 en 1.500 meter in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang, moet van alle Nederlandse olympiërs alleen Ireen Wüst voor laten gaan. De schaatsster pakte drie medailles: een keer goud en twee keer zilver. Daarmee verdiende ze in totaal 45.050 euro, meldt Sportnieuws Het prijzengeld is beschikbaar gesteld door sportkoepel NOC*NSF. Voor een gouden medaille wordt 25.500 euro uitgekeerd. Een tweede gouden medaille levert twee derde van 25.500 euro op. De prijzen zijn niet belastingvrij: de sporters moeten zelf zorgen voor fiscale afdracht.Voor de Zuid-Koreaanse sporters was er nog meer om voor te spelen. Zij krijgen ongeveer 43.500 euro voor een gouden plak en krijgen een vrijstelling van de dienstplicht. Sporters uit Groot-Brittannië, Noorwegen en Zweden krijgen geen geldbedrag op de bankrekening na het halen van een medaille. Zij deden alleen mee voor de winst.