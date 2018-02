Moordenaar Marcel Hoogerbrugge was niet uit op geld [update]

HOOGEVEEN - De moordenaar van Marcel Hoogerbrugge was er waarschijnlijk bewust op uit om zijn slachtoffer iets aan te doen, meldt de politie vanavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

