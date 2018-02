Noordlaren: Wij gaan voor de eerste marathon in maart

NOORDLAREN - IJsclub De Hondsrug in Noordlaren hoopt de eerste marathon in maart te organiseren. De primeur van de eerste marathon op natuurijs gaat aan Noordlaren voorbij, want de vereiste drie centimeter ijs ligt er (nog) niet.

Er is afgelopen nacht hard gewerkt aan de ijsvloer. "Wat gisteren weggesmolten is, daar hebben wij vannacht weer twee centimeter teruggekregen. Twee derde van de baan is goed. Maar die vereiste van meer dan drie centimeter ijs op de hele baan hebben we nog niet. Die verrekte rot zon heeft ons gisteren en eergisteren genekt", baalt ijsmeester Kars Kroeze.Kroeze denkt dat er deze maand geen marathon meer wordt verreden. "We houden ons nog een beetje vast aan de komende twee nachten voor een marathon. Misschien hebben wij wel de eerste in maart en dat zou een primeur zijn", lacht Kroeze. De KNSB hoopt op een marathonvierdaagse waarbij er in zowel Haaksbergen, Arnhem, Veenoord en Noordlaren gereden zal worden.De ijsdikte werd vanochtend rond half negen in Noordlaren officieel gemeten door de KNSB. Aan de schaduwzijde is het ijs 3,5 centimeter dik.Boosdoener is de zonzijde. Daar is het ijs nog maar 2,5 centimeter. Haaksbergen en Arnhem lijken daardoor goede kans te maken op de eerste marathon, die morgen verreden moet worden. De KNSB keurt om 10.00 uur in Haaksbergen en om 11.30 uur in Arnhem.De ijsbaan is Noordlaren is vandaag gewoon open, want er kan wel geschaatst worden. "De ijsbaan ligt er nu toch. Hopelijk is de zon niet te krachtig vandaag. Vannacht gaan we weer bezig", zegt Kroeze. In Veenoord zijn ze eveneens druk in de weer om de ijsbaan klaar te maken. Daar hopen ze dat er morgen of overmorgen geschaatst kan worden.