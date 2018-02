Deel dit artikel:











Huus van de Taol zoekt geld en personeel Het Huus van de Taol zoekt mogelijkheden om meer geld te verdienen (foto: Huus van de Taol)

BEILEN - Het Huus van de Taol in Beilen heeft problemen. De streektaalorganisatie krijgt te weinig inkomsten en heeft nieuw personeel nodig.

"Hier werken enkele mensen die de zestig al zijn gepasseerd. Zij stoppen binnen nu en enkele jaren", zegt directeur Jan Germs. "Maar ook enkele jongere medewerkers hebben aangegeven te vertrekken."



'Meer verdienen'

Germs heeft goede hoop dat personeelstekort op te vullen. Dat moet ook gebeuren bij het tekort aan inkomsten. "In de afgelopen jaren hebben we iets meer geld uitgegeven dan dat er binnenkwam. Dat kon, want onze reserves zijn groot genoeg. Maar we kijken wel hoe we meer kunnen verdienen."



Daar werd in het najaar over nagedacht. "Veel mensen in Drenthe dragen de streektaal een warm hart toe", weet Germs. "Wij hebben plannen gemaakt over hoe wij hen kunnen verleiden om huisvriend te worden of een abonnement te nemen op een tijdschrift van ons. Daar gaan we donderdag verder over praten met onze vrijwilligers."



'Activiteiten gaan door'

De activiteiten van Het Huus van de Taol blijven volgens Germs gewoon doorgaan. "Wij blijven cursussen geven, het Eenakterfestival organiseren en samenwerken met RTV Drenthe en de Pabo."