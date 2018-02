Veenoord en Noordlaren grijpen naast eerste marathon op natuurijs

MARATHONSCHAATSEN - De eerste marathon op natuurijs wordt morgenavond vanaf 18.30 uur verreden in Haaksbergen. Schaats- en skeelerclub IJSCH heeft de primeur.

In Veenoord en Noordlaren is de afgelopen dagen eveneens hard gewerkt aan een goede ijsvloer, maar het ijs is in beide plaatsen niet dik genoeg.IJsclub Thialf in Arnhem organiseert donderdagavond de tweede marathon op natuurijs. Vorig jaar ging de primeur naar Noordlaren. De KNSB hoopt nog op een marathonvierdaagse waarbij in zowel Haaksbergen, Arnhem, Veenoord en Noordlaren gereden zal worden. De komende dagen moet blijken of dat haalbaar is.Om een marathon te mogen organiseren, moet het ijs op de hele ijsbaan minimaal drie centimeter dik zijn. In Noordlaren werd die dikte slechts op een deel van de baan bereikt. Daarmee viel Noordlaren definitief af in de race om de eerste marathon.Gisteren werd al duidelijk dat ook Veenoord niet de beste papieren had. Daar hopen ze dat er morgen of overmorgen geschaatst kan worden. Van een marathon was geen sprake.RTV Drenthe zal morgenavond samen met de andere regionale omroepen live verslag doen van de eerste schaatsmarathon op natuurijs. De wedstrijd is te volgen op tv, online en op onze Facebookpagina.