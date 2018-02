Stelling: Ik ga naar de receptie als mijn vakantiehuisje niet schoon is

ASSEN - Haren, stof, schimmel, druipsporen en vlekken op matrassen. Vakantiebungalows worden vaak niet goed schoongemaakt.

Dat zocht de Consumentenbond uit. Mystery-onderzoekers deden onderzoek in huisjes op dertig vakantieparken. Slechts zeven huisjes kwamen redelijk uit de test.Tijdens het onderzoek werd een visuele inspectie gedaan, waarbij ook een uv-lamp werd gebruikt. Daarbij werden onder andere sporen van urine, bloed en andere lichaamsvloeistoffen zichtbaar gemaakt. Vooral de muren in de keuken, wc en badkamer waren vies.In het laboratorium werden microbiologische monsters van de douchevloer of badkuip, wc-bril, deurklink, wastafelkraan, eettafel en aanrecht getest op bacteriën. In bijna de helft van de woningen werd de bacterie E.coli aangetroffen, beter bekend als poepbacterie. Opvallend veel bacteriën werden onder meer ontdekt in een huisje van Center Parcs de Huttenheugte in Dalen.Wat zou jij doen als het vakantiehuisje waar jij verblijft vies is? Meld je het of maak je het zelf schoon?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat jouw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren was onze stelling: Hou op met dat gezeur over de kou. Bijna 95 procent was het daarmee eens, vijf procent oneens. In totaal brachten 3.325 mensen hun stem uit.