Jumbo Hoogeveen goedkoper dan andere Jumbo-supermarkten in Drenthe

HOOGEVEEN - De prijs van producten in de Jumbo in Hoogeveen is gemiddeld lager dan bij andere supermarkten van Jumbo in Drenthe.

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de supermarktketen zijn prijzen per supermarkt in drie niveaus indeelt. Zijn er veel goedkopere winkels in de omgeving, dan worden de prijzen op een laag niveau ingedeeld. Is er weinig concurrentie, dan betaalt de klant voor vooral A-merken meer.Bij de Jumbo in Hoogeveen is het prijsniveau volgens de Consumentenbond laag. In Emmen en Klazienaveen zijn de prijzen op middel-niveau. Bij de overige supermarkten van de keten in Drenthe zijn de prijzen hoog.Die prijsverschillen kunnen aardig oplopen. Voor een beker Almhof Griekse stijl yoghurt wordt bij een goedkope Jumbo 1,49 euro betaald. Bij een duurdere winkel van de keten is dit 1,61 euro.Ook deed de consumentenbond in december onderzoek naar de prijzen van huismerken. De Aldi en Lidl komen daar als goedkoopste naar voren. Jumbo is daarin een middenmoter. Winkels van Emté, Albert Heijn, Coop en Poiesz zijn relatief duur met hun huismerken. De Spar is de duurste. Ook bij A-merken zijn deze winkels relatief duur. Online supermarkt Picnic is hier het goedkoopste.