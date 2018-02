Vakantie doe-tip: Vogels speuren bij het Boomkroonpad

Het is voorjaarsvakantie en daarom komt ROEG! elke dag met een doe-tip voor de kleine natuurliefhebber. Vandaag gaan we met het Staatsbosbeheer naar buiten bij het Boomkroonpad.

Bij het Boomkroonpad kun je een speurtocht over vogels lopen. Onderweg ontdek je van alles over hoe vogels de winter overleven. Na afloop kunnen de kinderen een vogelverwenpakket maken in het buitencentrum. Zo kan je thuis nog lang nagenieten van de vogels in de tuin. Meer informatie vind je hier Gisteren gingen we samen met het IVN een vogelvoederfles maken. Deze doe-tip kun je hier teruglezen.