Zon, gras en vandalen: meeste Drentse natuurijsbanen blijven dicht

ASSEN - Slechts drie Drentse natuurijsbanen zijn, ondanks de vorst van de afgelopen nachten, vandaag open. Alleen de ijsbanen van Witten, Odoorn en Zwiggelte hebben ijs genoeg om schaatsers te verwelkomen.

Net over de provinciegrens in Noordlaren kan ook worden geschaatst. Voor de andere ijsbanen in onze provincie is het hopen dat de zon het vanmiddag laat afweten.Jaap Joling, voorzitter van ijsvereniging Peelo in Assen is pessimistisch. "Het is jammer. Ik moet nog zien of we echt op het ijs komen deze week. Het groeit niet aan. 's Nachts wel, maar rond negen uur 's ochtends kalft het door de zon alweer wat af. In de middag hebben we weer niets. Nee, het gaat niet goed."Aan de schaduwkant heeft de IJsvereniging Peelo meer dan zeven centimeter maar op andere plekken is het net aan drie centimeter. "Acht centimeter hebben we toch wel nodig. Wij krijgen, als wij open gaan, zo'n achthonderd tot negenhonderd mensen. Dat is nogal wat voor het ijs."Op de ijsbaan in Assen liggen ook takken en boomstammen. Dat bevordert de ijsgroei ook niet. "De jeugd scharrelt een beetje rond. Met twee, drie man gooien ze er wat op. Boomstammen en materiaal van ons en zo. Dat is niet leuk. Wij hopen dat ouders er een beetje meer op toezien dat die jongens niet op de ijsbaan lopen. Je weet nooit hoever het komt. Kunnen we schaatsen, dan is het jammer", vertelt Joling.Naast de zon en de rotzooi op het ijs, is het gras volgens de voorzitter ook een probleem. "Als de zon er is, dan gaat het gras groeien. Dat komt al boven het water uit. Dus, dat is niet fijn schaatsen. Toch hopen wij donderdag te kunnen schaatsen. Eerder zie ik het niet zitten."Wil je tijdens deze vorstperiode weten of een ijsbaan in de buurt open is? Kijk dan op rtvdrenthe.nl/ijsbanen . Is een ijsbaan open, maar staat die er nog niet tussen? Geef dat dan door via redactie@rtvdrenthe.nl of via WhatsApp naar 06-51568886.