Het nieuws in een minuut: 27 februari In de nieuwsminuut van vandaag onder meer aandacht voor deze oude wegenwals (foto: RTV Drenthe / Josien Feitsma)

In het nieuws in een minuut van 27 februari: teleurstelling in Noordlaren. Het ijs is daar namelijk net te dun voor een marathon op natuurijs.

De gemeente De Wolden schenkt een oude wegenwals aan de historische vereniging in Ruinen, en uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat veel vakantiewoningen slecht schoongemaakt worden. Waaronder ook de huisjes op vakantiepark De Huttenheugte in Dalen.