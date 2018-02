De Huttenheugte neemt maatregelen na zware kritiek op hygiëne

DALEN - Vakantiepark De Huttenheugte test nieuwe schoonmaakmiddelen na een zeer slechte uitkomst van een onderzoek naar de hygiëne in de huisjes.

De Consumentenbond stuurde mystery-onderzoekers naar dertig vakantieparken in Nederland. Uit laboratoriumonderzoek van een monster bleek dat in een huisje in De Huttenheugte opvallend veel bacteriën zaten."Natuurlijk zijn wij niet blij met de uitkomsten van het onderzoek", reageert Mark Giethoorn, operationeel directeur van Center Parcs. De Huttenheugte valt onder Center Parcs. Enkele weken geleden ontving hij al de uitslag van het onderzoek. "Die nemen wij heel serieus. Bacteriologische problemen kun je niet direct zien, maar wel goed schoonmaken. Blijkbaar gaat dit niet altijd goed."Center Parcs, dat werkt met eigen schoonmakers, heeft twee maatregelen genomen. "Wij hebben al een eigen laboratorium dat onze parken bezoekt en daarbij de kwaliteit van het zwembadwater controleert. Zij gaan nu ook staalopnames in de huisjes doen en deze controleren", legt Giethoorn uit.Daarnaast kijkt het bedrijf samen met de leverancier van de schoonmaakproducten naar andere producten. Volgens de directeur zijn die zo natuurlijk mogelijk. "Maar daar zitten geen desinfecterende middelen tussen. Daarom zijn we nu nieuwe producten aan het testen en mogelijk gaan we die inzetten."Volgens Giethoorn liggen de problemen met de vieze huisjes niet aan de tijd die schoonmakers hebben voor het schoonmaken. "Natuurlijk krijgen zij een aantal huisjes aangewezen om schoon te maken. Maar mocht er extra werk zijn, dat is er altijd een vliegende keep achter de hand die kan helpen."