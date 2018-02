Deel dit artikel:











Geweldsexplosies in Emmen: 2,5 jaar cel geëist "De verdachte wil je niet graag in Emmen tegenkomen", aldus de officier van justitie

ASSEN/EMMEN - Voor een hele serie geweldsdelicten in Emmen heeft het Openbaar Ministerie 2,5 jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk geeist tegen een 23-jarige man in Emmen.

De man pleegde onder meer een poging tot doodslag tijdens het festival C’est la Vie in Emmen.



Tijdens het straattheater en –muziekfestival op 24 juli vorig jaar viel hij zonder aanleiding een 15-jarige jongen aan op de kermis. Hij duwde hem, nam hem in een armklem en kneep zijn keel dicht, waardoor de jongen geen lucht kreeg. Daarna gaf hij de jongen zes vuistslagen op het hoofd.



Poging doodslag

Een volwassen man die hem op een ander moment aansprak op zijn agressieve gedrag tegen zijn vriendin werd door de Emmenaar met één vuistslag knock-out geslagen. Daarna stampte hij met zijn schoen in het gezicht van het bewusteloze slachtoffer. De man had volgens de officier van justitie wel dood kunnen zijn en heeft recht op ruim 2600 euro schadevergoeding.



Tijdens zijn arrestatie beet de 23-jarige Emmenaar een agent in zijn pols. Op 1 oktober werd hij opnieuw opgepakt, nadat hij een winkelruit in Emmen had vernield. Toen werd hij agressief tegen meerdere agenten. Ze kregen klappen en trappen van hem.



Gebroken neus

De man stond ook terecht voor bedreiging van zijn schoonmoeder in april vorig jaar en voor nog een mishandeling in Emmen. Hij deed op 17 april ook erg agressief tegen zijn vriendin op straat. Een voorbijganger sprak hem daarop aan. Die man kreeg ook een vuistslag en belandde met een blauw oog en een gebroken neus op de grond.



Zwakbegaafd en verslaafd

“Deze meneer wil je niet tegenkomen in Emmen, want dan ben je je leven niet zeker”, zei de officier van justitie. De man is zwakbegaafd en alcohol- en drugsverslaafd. Ook heeft hij een psychische stoornis. Na drie maanden voorarrest is hij begin dit jaar overgeplaatst naar een psychiatrische kliniek, waar hij wordt behandeld.



Zijn advocaat wil dat hij daar blijft, zodat hij verder kan met de behandeling. De officier van justitie wil dat hij eerst een celstraf gaat uitzitten en daarna een jaar de kliniek in gaat. De rechtbank doet 13 maart uitspraak.