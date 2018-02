Elma de Vries vol vertrouwen naar Haaksbergen en Arnhem

MARATHONSCHAATSEN - Een groot deel van het marathonpeloton zat de afgelopen nacht in de stress. Door hevige sneeuwval zaten zij vast in Zweden. Onder hen was Elma de Vries uit Meppel.

Maar vandaag kon De Vries samen met de andere marathonschaatsers toch naar huis vliegen. En dus zijn ze op tijd terug voor de eerste marathon op natuurijs, morgenavond in Haaksbergen.De Vries zou aanvankelijk gisteravond landen op Schiphol. "Ze hadden maar één baan beschikbaar, waardoor veel vluchten werden vertraagd. We haalden de aansluiting niet, maar konden gelukkig omboeken en zijn in een hotel bij Stockholm gaan slapen."De marathonschaatsers waren in Zweden voor de drie laatste wedstrijden van het natuurijsklassement van dit seizoen. Het was een slijtageslag met temperaturen van twintig graden onder nul. De schaatsers wilden daarom graag naar huis en met de vorstperiode in eigen land is de kans op marathons op natuurijs groot."We hadden al wel de indruk dat het woensdag zou worden, dus ik dacht: komt wel goed. Het enige 'probleem' is dat mijn tas nog ergens staat, waarin mijn buizen zitten. Ik heb gelukkig nog een paar reserves thuisliggen, dus dat komt goed", zegt De Vries.De 34-jarige De Vries stopt na dit seizoen met schaatsen. Maar ze is nog lang niet versleten. Afgelopen weken won ze het klassement over vijf natuurijswedstrijden in Oostenrijk en Zweden .De Vries acht zichzelf, ondanks de zware periode met veel wedstrijden, kansen toe in Haaksbergen en Arnhem (donderdagavond). "Het merendeel van het peloton is kapot, dus de verhoudingen blijven aardig gelijk denk ik. Het is altijd leuk om hier te rijden met die ijsclubs die zo enthousiast zijn. Ik was in vorm in Zweden, dus dan herstel je snel."De schaatsster kijkt uit naar de wedstrijden in Nederland . "Het is wel heel leuk. Het liefst zou ik nog een NK rijden, want dat zijn toch echt de mooiste wedstrijden. Maar het is leuk om dit nog mee te kunnen pakken", besluit De Vries.