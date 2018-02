Deel dit artikel:











Vakantie doe-tip: Op pad met de boswachter in het Dwingelderveld Ga je ook mee met Natuurmonumenten het Dwingelderveld in? (foto: Marike Goosens)

Het is voorjaarsvakantie en daarom komt ROEG! elke dag met een doe-tip voor de kleine natuurliefhebber. Vandaag gaan we met Natuurmonumenten het Dwingelderveld in.





Droom jij er ook over om later boswachter te worden? Dan kun je vandaag vast oefenen met de boswachter van Natuurmonumenten. Voor kinderen tussen de negen en twaalf jaar oud is er vandaag een wandeling bij het Dwingelderveld. Houd oren en ogen goed open, je weet nooit wat je tegenkomt. De boswachter gaat mee en zal je vragen beantwoorden. Kleed je warm aan, en doe laarzen aan want het kan zijn dat je door plassen, waden of het zand moet lopen. En zijn je ouders net zo nieuwsgierig als jij? Dan mogen zij ook mee. Meer informatie vind je hier