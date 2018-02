Oude dierentuin in Emmen heet nu echt Rensenpark

EMMEN - De oude dierentuin in Emmen heeft definitief de naam Rensenpark gekregen. Het is een eerbetoon aan Jaap en Aleid Rensen die het Noorder Dierenpark in Emmen op de kaart hebben gezet als topattractie met landelijke uitstraling.

Jaap Rensen en wethouder Jisse Otter hebben het naambord in de oude dierentuin onthuld. De tijdelijke werknaam Creatief Mensenpark verdwijnt daarmee, de functie van creatief mensenpark niet. Een deel wordt stadspark met horeca en speelvoorzieningen voor kinderen. Zo zijn er onder meer plannen voor openluchtvoorstellingen in de oude dierentuin.Jaap Rensen is blij dat zijn naam aan het park verbonden is. "Ik heb dat natuurlijk niet zelf bepaald. Er is mij gevraagd of ik dat wilde. Plus de bevolking vond ook dat er maar één naam was voor dit park. En dat vind ik zelf eigenlijk ook", zegt Rensen met een lach.Wethouder Jisse Otter (Wakker Emmen) opperde in 2016 om een prijsvraag onder Emmenaren uit te zetten, die een nieuwe naam moest opleveren voor het park. De CDA-fractie wilde destijds al met een motie de naam Rensenpark vastleggen en diende deze samen met Wakker Emmen, PvdA, D66, Senioren Belang Noord en GroenLinks in.Rensen maakt nog dagelijks een blokje door het park. "Dit is mijn achtertuin. Ik heb nog steeds het gevoel dat ik erbij hoor."Hij vormde tussen 1970 en 1995 samen met zijn vrouw Aleid Rensen de directie van het park in het centrum van Emmen. Onder hun leiding breidde het park uit en werd het zeer succesvol. Aleid Rensen overleed in december 2016."Mijn vrouw zei op het laatst: 'Ik hoop dat het een heel mooi park wordt'. Probeer daaraan te denken en misschien wat aan te doen. Ze had het geweldig gevonden om te zien dat het park nu deze naam draagt", aldus Jaap Rensen.