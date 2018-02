Jongen (14) uit Geesbrug verstuurde nitraatbommen per post

ASSEN/GEESBRUG - Voor het bezit van en de handel in nitraat- en vlinderbommen is een 14-jarige jongen uit Geesbrug veroordeeld tot zestig uur werkstraf. De helft daarvan is voorwaardelijk.

Op zijn 12e, in 2016, verkocht de jongen het illegale vuurwerk aan afnemers op meerdere plekken in Nederland. Hij stuurde de vuurwerkpakketten via de post op. De rechtbank neemt het hem erg kwalijk dat hij met de handel de kopers, maar ook medewerkers van postbedrijven in gevaar heeft gebracht.Ook zijn ouders bracht hij in gevaar door het vuurwerk thuis op zijn slaapkamer en in een loods op te slaan, oordeelde de rechtbank. Verder bewaarde hij een deel op een parkeerplaats bij een voetbalclub in Balkbrug. Waarom de jongen zo jong in de vuurwerkhandel terechtkwam, blijft onduidelijk. Hij heeft geen verklaringen willen afleggen.De rechtbank strafte lager dan de geëiste honderd uur werkstraf, vanwege de leeftijd van de jongen en omdat de zaak al twee jaar oud is. Wel moet hij de ruim 900 euro die hij met de handel heeft verdiend, terugbetalen aan de staat.Zijn ouders van 50 en 49 jaar wisten van de opslag van het vuurwerk in hun loods en huis. De rechtbank vindt dat zij daarom ook schuldig zijn aan het bezit van het vuurwerk. Ze verwijt de twee dat ze onvoldoende toezicht hebben gehouden op hun tienerzoon. De politie ontdekte het illegale vuurwerk bij het gezin in september 2016 na een tip.Het Openbaar Ministerie beschuldigde de ouders ook van vuurwerkhandel, maar dat vindt de rechtbank niet te bewijzen. Wel is de moeder veroordeeld voor het witwassen van het geld dat haar zoon met de vuurwerkverkoop verdiende. Ze stortte het contant ontvangen geld voor hem op zijn rekening.Omdat zij geen werkstraf kan doen, kreeg de 49-jarige vrouw 1.000 euro boete van de rechtbank. Haar man is veroordeeld tot zestig uur werkstraf.